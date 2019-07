Pseudotumor cerebri | una rara | ma possibile complicanza dell’obesità

fondazioneserono

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’obesità infantile rappresenta oggi una realtà di dimensioni mondiali, in progressiva e rapida crescita; si tratta realmente di un problema di salute pubblica, considerato anche il fatto che il 70-80% dei casi di obesità in età pediatrica evolve verso un’obesità in età adulta con tutti i problemi a essa correlati 1-3. Come è noto, l’obesità rappresenta un riconosciuto fattore di rischio per lo sviluppo di complicanze sia a breve sia a lungo termine. Se un tempo le complicanze cardiovascolari ed endocrino-metaboliche, quali aterosclerosi, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e diabete mellito non insulino-dipendente, erano ritenute di quasi esclusiva pertinenza del soggetto adulto, oggi sono sempre più facilmente individuabili già nel bambino e in particolare nell’adolescente obeso. È frequente, infatti, il riscontro in età evolutiva di disturbi di tipo ...