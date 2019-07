Pronostico Cincinnati Vs DC United | Mls 19-07-19 e Analisi

Pronostico Cincinnati Vs Houston Dynamo - Mls 07-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cincinnati – Houston Dynamo, Mls, 18^ Giornata, Domenica 7 Luglio 2019 ore 01.30Cincinnati / Houston Dynamo / MLS / Analisi – Al Nippert Stadium, i Cincinnati, ultimi in classifica e umiliati nell’ultima trasferta in Minnesota, tentano il riscatto ospitando gli Houston Dynamo, formazione del girone Western in aperta lotta per la zona playoff, nella gara della diciottesima giornata di Mls.Come arrivano ...

Pronostico Minnesota Vs Cincinnati - Mls 29-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Minnesota – Cincinnati, Mls, 17^ Giornata, Sabato 29 Giugno 2019 ore 22.00Minnesota / Cincinnati / MLS / Analisi – Dopo l’impresa in coppa, i Minnesota provano a sfruttare il turno favorevole, ospitando all’Allianz Field il Cincinnati, fanalino di coda nel girone East di Mls, per allungare nella lotta per il piazzamento playoff.Come arrivano Minnesota e Cincinnati?Minnesota / Cincinnati / MLS ...

Pronostico New York City Vs Cincinnati - Mls 07-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi New York City – Cincinnati, Mls, 20^ Giornata, Venerdì 7 Giugno 2019 ore 01.00NEW York City / Cincinnati / MLS / Analisi – Allo Yankee Stadium, i New York City provano ad approfittare e ad allungare sulle inseguitrici della zona playoff, ospitando nell’anticipo della ventesima giornata di Mls (a causa degli impegni di coppa) Cincinnati, fanalino di coda del girone East.Come arrivano New York City e ...