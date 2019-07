Ostia | anziano rapinato e minacciato dalla sua ex badante | la donna è stata arrestata

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) I carabinieri della stazione diin provincia di Roma hanno arrestato ieri, unacubana di 38 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per rapina. Laaccusata di averecon una pistola undi 80 anni, suo ex datore di lavoro per farsi consegnare del denaro. Il magistrato preposto ha ordinato per la extracomunitaria, dopo una lunga serie di indagini, il provvedimento di custodia cautelare in carcere. La rapina all'Il reato contestato alla excubana, già nota alle forze dell'ordine per altri illeciti, residente regolarmente in Italia da qualche tempo, è avvenuto all'interno di un appartamento popolare di via Vasco De Gama ad, nella regione Lazio. Lalo scorso 30 giugno ha avvicinato,e perseguitato con una pistola, il suo ex datore di lavoro, un pensionato lidense facendosi ...

