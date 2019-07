(Di mercoledì 17 luglio 2019) La prossima settimana il presidente del Consiglio,, sarà presente inperdella questione deifondi. "Lo ringraziamo per la disponibilità ma questo rimarca ancora di più il fatto che il diretto interessato, il ministro degli Interni, Matteo Salvini, non venga a riferire come sarebbe suo dovere istituzionale in Parlamento", ha commentato la capogruppo del Gruppo Misto a palazzo Madama.