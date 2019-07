Camilleri | Unhcr | “Profondo cordoglio per l’amico e maestro Grazie per gli anni spesi al

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati () esprime profondoper la perdita “dell’amico e” Andrea. “Sempre dalla parte di chi – ha ricordato l’– è costretto a fuggire da guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, Andreasi è costantemente messo a disposizione dell’, con cui ha collaborato a numerose iniziative culturali e di sensibilizzazione, contribuendo con il suo immenso valore, la sua onestà intellettuale e la sua umanità. Dal 2007 al 2010 è stato presidente di giuria del Premio ‘Per mare – Al coraggio di chi salva vite umane’, assegnato a chi, spesso a rischio della propria vita, ha scelto di soccorrere i rifugiati e migranti vittime di naufragi, nato dalla collaborazione tra l’ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di ...

