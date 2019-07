Traffik e Gallagher | Tribunale di Roma condanna i due trapper | aggredirono e rapinarono

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) FQ Magazine Salmo, paura al concerto di Molfetta: cede una transenna ma il rapper riesce a calmare il pubblico evitando incidenti Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono statiti i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come, rispettivamente 23 e 25 anni,in ascesa nel panorama musicale italiano. I due dovranno scontare, rispettivamente, 2 anni e mezzo e 2 anni e 3 mesi, come stabilito daldicon rito abbreviato. Sia Magi che Fagà avevano già precedenti specifici ...

