Sbarco sulla Luna | vero o falso? Le teorie dei complottisti

50 anni dallo Sbarco sulla Luna - adesso dobbiamo recuperare la cacca che avevamo lasciato lì : Con le missioni Apollo che ci hanno portato sulla Luna a partire da 50 anni fa, abbiamo lasciato 96 sacchetti di rifiuti organici umani: feci, urine e vomito. adesso gli scienziati non vedono l'ora di recuperare questi sacchetti. Vediamo insieme perché gli astronauti hanno lasciato la loro cacca sulla Luna e perché ora vogliamo riprendercela.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna : così da una collina toscana venne captato lo storico allunaggio : Forse non tutti sanno che la sera del 20 luglio 1969, mentre molti italiani sono a casa guardando la televisione, sulla collina di Arcetri, a Firenze, un gruppo di tecnici e astronomi si affaccenda alla luce di una Luna che ancora non ha raggiunto il primo quarto. Come scrive Niccolò Bucciantini di Media Inaf, sono al lavoro intorno al radiotelescopio che in quei giorni fa bella mostra di sé sulla terrazza davanti all’Osservatorio, e che prima ...

Leonardo celebra a Matera i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità". È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima "passeggiata" sul suolo Lunare, era il 20 luglio 1969. L`impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell`ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per migliorare ...

Spazio : Topolino celebra lo Sbarco sulla Luna con l’AstroTopo : Il 20 luglio 1969 l’astronauta Neil Armstrong posò il primo piede umano sul suolo Lunare: per celebrare la meravigliosa avventura vissuta 50 anni fa, Topolino presenta l’AstroTopo. Topolino è pronto per andare in missione nello Spazio e, per l’occasione, indossa una tuta spaziale ricca di particolari, inclusa l’impronta Lunare sulla suola dello scarpone. L’AstroTopo, esclusiva action figure, è alto 13 cm e con ...

Piero Angela : 'Che sciocchezza negare il primo Sbarco dell'uomo sulla Luna' : Piero Angela, il più famoso divulgatore scientifico in Italia, ha ricordato con viva emozione il 20 luglio 1969, giorno in cui l'uomo mise piede per la prima volta sulla Luna. Inoltre nel corso di un'intervista all'Agi ha colto l'occasione per affermare che i "negazionisti" in merito alle loro teorie sullo sbarco lunare dicono soltanto delle "sciocchezze", sfruttando l'ingenuità delle persone solo per trarne profitto. Infine si è soffermato sul ...

Leonardo celebra 50 anni dallo Sbarco sulla Luna - guardando a Marte e al futuro : “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”. È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima “passeggiata” sul suolo Lunare, era il 20 luglio 1969. L’impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell’ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : 16 luglio 1969 - il momento del lancio dell’Apollo 11 : Era il 16 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 ebbe inizio: alle 15:32 ora italiana il lancio dei tre astronauti Armstrong, Aldrin e Callins ha dato il via all'evento spaziale che portato l'essere umano a camminare per la prima volta sulla Luna, modificando per sempre la nostra storia. Ecco cosa accadde il 16 luglio 1969.Continua a leggere

Google festeggia i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna con un tour spaziale su Google Earth : A cinquant'anni esatti dal via della missione Apollo 11 per lo sbarco sulla Luna, Google festeggia il 50° anniversario con un tour spaziale su Google Earth. L'articolo Google festeggia i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con un tour spaziale su Google Earth proviene da TuttoAndroid.

Sbarco sulla Luna - la Rai omaggia Tito Stagno 50 anni dopo quella storica telecronaca “galattica” : Un’emozione indimenticabile quella della lunga, pionieristica diretta – una maratona di 25 ore di trasmissione – che la Rai trasmise sul primo canale nazionale, 50 anni fa, per l’alLunaggio della missione Apollo 11. In occasione delle celebrazioni del “Moon Day” RAI, il Presidente Foa e l’AD Salini hanno invitato Tito Stagno, storico cronista di quell’evento, in Viale Mazzini per un incontro di ...

A 50 anni dallo Sbarco sulla Luna - si lavora al ritorno : questa volta per restarci - con protagonisti nuovi e in un clima totalmente diverso : Il 20 luglio festeggeremo il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, un’impresa rimasta nella storia che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Dal 20 luglio 1969, indubbiamente, è cambiato il modo di guardare al nostro unico satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Da allora le missioni scientifiche della NASA verso la Luna sono state frequenti e hanno portato un totale di 12 uomini sulla superficie ...

Luna 50 - su Sky tg24 cinque giorni di programmazione dedicata al cinquantesimo dello Sbarco sulla luna : Sky tg24 celebrerà il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna con “luna 50”, una programmazione dedicata a partire da martedì 16 luglio 2019, giorno in cui, 50 anni fa, partì da cape Canaveral la missione Apollo 11, fino a sabato 20 luglio, data dell’allunaggio. IL RICORDO DEL GIORNO CHE HA CAMBIATO LA STORIA A partire da Martedì 16 luglio ogni giorno, fino a sabato 20 luglio, saranno proposte in onda, su sito e sui canali social di ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna - la programmazione Sky. Arriva il film First Man : 50 anni dallo sbarco sulla Luna, ecco la programmazione Sky dedicato all’anniversario. Su Sky Cinema il film First Man.Era il 20 luglio 1969 quando Neil Amstrong, Michael Collins e Buzz Aldrine misero il primo piede sulla superficie della Luna. In occasione dell’anniversario Sky ha dedicato una programmazione ad hoc composta da approfondimenti, speciali e film.Vediamo quali sono i canali che dedicheranno delle serate/giornate ...

Sbarco sulla Luna : cari complottisti - vi spiego perché state negando l’evidenza : Fai un piacere a un amico e scoppia un bordello. C’è un regista “positivista-scientista” che propone American Moon, documentario riproposizione di antichi lavori altrettanto demenziali, vedi We never Went to the Moon di Bill Kaysing, 1974; oppure Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?, documentario della Fox del 2001, sul finto alLunaggio dell’Apollo 11 e, in genere, sui “gomblotti” della Nasa. C’è l’amico del regista, anche lui ...

Sbarco sulla Luna : come ripercorrere la missione Apollo 11 “in tempo reale” : Grazie ad un ricercatore della NASA, Ben Feist, è possibile partecipare a un fantastico viaggio in tempo reale, che ci porta alla scoperta della missione Apollo 11 e dello Sbarco sulla Luna, così come si è svolto 50 anni fa: Feist ha realizzato un sito web basandosi interamente su materiale storico. Sono stati digitalizzati, ripristinati e resi disponibili per la prima volta al pubblico ben 50 canali audio del controllo missione, che coprono ...