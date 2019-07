Salmo | paura al concerto di Molfetta | cede una transenna ma il rapper riesce a calmare il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Domenica sera alla banchina di San Domenico dic’erano 5mila persone che stavano assistendo alsold-out di. La serata stava proseguendo come da programma quando all’improvviso c’è stato un incidente: unaha infatti ceduto, non reggendo al peso di tutti i giovani che si stavano scatenando con il pogo in platea. Il pubblico era formato infatti soprattutto da giovanissimi, tanti accompagnati dai genitori, che come da tradizione a questi concerti si sono lanciati in spintoni e salti a ritmo di musica. Un impeto a cui la barriera messa a protezione della canalina dei cavi non ha retto. FQ Magazine Enrico Mentana e quella musica al TgLa7 che sembrava non avere fine: “Cosa è successo? Non lo sapremo mai” Il rischio di un effetto domino era ...

