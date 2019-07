Rigopiano | i parenti fuori dal tribunale | sulle magliette i volti delle vittime

repubblica

(Di martedì 16 luglio 2019) Oggi al via l'udienza preliminare per la tragedia che provocò 28 morti, sepolti dalla neve e dalle macerie dell'hotel il 18 gennaio 2017. Figli, mariti, compagne in aula chiedono finalmente giustizia. "Speriamo non sia un bluff e che la legge sia uguale per tutti". "Devono...

