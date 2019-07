Ragusa | dopo i funerali del ragazzino investito dal Suv c’è ancora chi parla di onore

Roberta Ragusa : dopo la condanna di Antonio Logli - resta il mistero sulla fine della donna : La Corte di Cassazione, mercoledì, ha condannato a 20 anni Antonio Logli per l'omicidio della moglie, Roberta Ragusa. La donna, però, scomparsa dalla sua abitazione di Gello (frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa) la notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012 non è mai stata ritrovata. E, di conseguenza, la procura ed i giudici, al termine di tre diversi gradi di giudizio, hanno concluso che il corpo della donna, è stato ...

Roberta Ragusa - le cugine dopo la sentenza Logli : “Nessuno dirà più che è andata a divertirsi” : Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, scomparsa da San Giuliano Terme nel 2012 e mai più ritrovata, era già stato ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello e ora è stato condannato in Cassazione. Le parole delle cugine di Roberta, che hanno sempre sostenuto che non si era allontanata volontariamente, dopo la sentenza.Continua a leggere

I ragazzi della quinta A del Besta di Ragusa : insieme dopo 39 anni : Si ritrovano dopo 39 anni dal diploma, sono i "ragazzi" della quinta A dell'Istituto commerciale Fabio Besta di Ragusa.

Dopo Modica luci a led anche nel cuore di Ragusa : è polemica : Dopo Modica le luci a led con colore freddo spuntano anche nel centro storico superiore di Ragusa. La nota del consigliere D’Asta