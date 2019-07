Nintendo Labo festeggia il compleanno del Museo delle Scienze di Trento

Il Museo delle Scienze di Trento festeggia il compleanno con Nintendo Labo : Il Museo delle Scienze di Trento festeggia il compleanno con Nintendo Labo, infatti come possiamo vedere anche quest'anno alla celebrazione potremo mettere mano sui progetti da montare e costruire insieme di Nintendo, grazie ai quali grandi e piccoli possono divertirsi e imparando al contempo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Leggi altro...

Nintendo e collaborazioni su larga scala anche con le compagnie rivali? : L'industria videoludica sta cambiando con l'inserimento di nuovi competitor come Google e la presenza di partnership in passato impensabili come quella tra Sony e Microsoft. In questo panorama in continua evoluzione come si posiziona Nintendo?Il presidente della grande N, Shuntaro Furukawa, ha espresso le proprie opinioni su questi aspetti e sulla possibilità che la compagnia guardi a collaborazioni su larga scala anche, perché no, con i rivali ...

Arrivano nelle scuole italiane le Olimpiadi creative Nintendo Labo : Lanciato l'anno scorso, Nintendo Labo è un'esperienza interattiva che unisce manualità e tecnologia coniugate in maniera creativa e intelligente.Nato come prodotto per la famiglia, si è rivelato un perfetto ausilio didattico a supporto degli insegnanti grazie al grande progetto "Nintendo Labo MONTA-GIOCA-SCOPRI", lanciato in colLaborazione con OKAY! il network dedicato al mondo della scuola.Nell'anno scolastico 2018-2019 gli insegnanti di tutta ...

Super Smash Bros. Ultimate si aggiorna con il supporto a Nintendo Labo VR : Nintendo ha pubbicato l'aggiornamento alla versione 3.1.0 per Super Smash Bros. Ultimate, che aggiunge la compatibilità con il Kit di realtà virtuale Nintendo Labo Toy-Con 04.Il kit di Nintendo Labo è compatibile con battaglie a tempo e offline e consente ai giocatori di godersi il combattimento in prima persona contro la CPU dando così la libertà di guardarsi intorno e godersi la vista.L'aggiornamento aggiunge anche una nuova feature per quanto ...