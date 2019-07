ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Conta più il giocatore della squadra I nostalgici si lamentano che i calciatori non si immedesimano più nei club per i quali giocano e che non ci sono più le bandiere. Gli innovatori, talvolta presunti, osservano che è una inevitabile evoluzione del mondo dello sport. Le analisi sociologiche dicono che le nuove generazioni si sentono spesso più legate a un singolo giocatore che ai colori di una squadra. Paolo– avvocato, subcommissario Figc nel 2006 e da 2017 al 2018 vice commissario della Lega Serie A – ha scritto oggi un articolo per Repubblica in cui analizza i nuovi fenomeni legati ai calciatori e al senso di appartenenza ai club e alle maglie. Ben venga Conte, ex Juve, se può far rinascere l’Inter gli interessi finanziari hanno un impatto sempre maggiore e finanche il fantapresuppone conoscenze economiche pari a quelle sportive. Con un ...

napolista : Nicoletti: «Le plusvalenze stanno creando una bolla nel calcio italiano» Su Repubblica l’ex subcommissario della L… - pws1970 : @bettiolinter @pisto_gol Più che altro dove sarà marotta se il sig. Nicoletti proverà il mobbing perchè il sig icar… -