Napoli | De Laurentiis perde la pazienza | “James Rodriguez? Se non me lo danno in

(Di martedì 16 luglio 2019) Il presidente delè tornato a parlare della trattativa con il Real per James, paventando la possibilità di cambiare obiettivo Aurelio Desta cominciando are lacon il Real Madrid per quanto riguarda James, l’accordo con i blancos non arriva e il numero uno delpotrebbe cambiare obiettivo. AFP/LaPresse Lo ha ribadito proprio il presidente azzurro nella giornata di oggi: “James è un bravissimo calciatore ma perché al Bayern, che fattura tre volte quello che fattura il, lo possono dare in prestito e a noi chiedono 42 milioni di euro? Io avrei bisogno di un altro calciatore che mi possa assicura 30 gol assieme a Milik. Se James si potesse avere in prestito, nessuno direbbe di no perché mi permetterebbe di prendere qualcun altro. Ma se devo scegliere fra lui che costa 42 milioni e qualcun altro, pure che mi costa di ...

