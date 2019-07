Leonardo celebra 50 anni dallo Sbarco sulla Luna | guardando a Marte e al futuro

Viaggi & Turismo : musica e art de vivre per celebrare Leonardo da Vinci nella valle della Loira : La valle della Loira continua a celebrare il genio rinascimentale di Leonardo, in occasione del V centenario della sua morte. Questa estate, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera che si respirava all’interno del castello di Chambord al tempo di Francesco. Ma non solo: le prossime settimane saranno anche all’insegna della musica dell’epoca (con qualche incursione dal futuro): con l’ensemble Doulce Mémoire risorgerà la magnificenza ...

Viva Leonardo da Vinci 2019 : anche in estate la Francia celebra il grande genio : Continuano anche in Francia le celebrazioni Viva Leonardo da Vinci 2019 in occasione del V centenario della morte del grande artista, inventore e scienziato: numerosi, in particolare per i mesi estivi, gli appuntamenti originali e interessanti dedicati a un pubblico eterogeneo di grandi e piccini. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: visitare la Valle della Loira questa estate sarà un’ottima occasione per scoprire le sue ...

Milano celebra Leonardo per i cinquecento anni dalla morte del Genio : Per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Milano gli rende i dovuti onori con una serie di manifestazioni e mostre che si dipaneranno per tutto il 2019. Leonardo visse a Milano dal 1482 al 1499 e in questi anni, grazie al suo ingegno e al' incoraggiamento e sostegno del Duca di Milano, realizzo molte delle sue mirabili opere e progetti arricchendo la città con capolavori di valore inestimabile e di fama internazionale. Le ...