Digital detox | il vero lusso è l' offline

(Di martedì 16 luglio 2019) Tempo di. Per anni l’incubo peggiore è stato quello di finire in un luogo dove il cellulare non prendesse. Abbiamo inseguito i wifi per non sentirci tagliati fuori dal mondo e abbiamo provato un reale disagio all’idea di non poter controllare la mail. Abbiamo posticipato pazientemente il momento di lanciarci su un piatto goloso, per avere modo di fotografarlo e condividere l’immagine sui social. Era stato anche coniato il termine nomofobia («no mobile fobia») per indicare la paura di essere disconnessi. E adesso? Evidentemente tutto questo comincia a stancarci, tanto che, secondo gli esperti, è arrivato il momento della disintossicazione. Oggi ilnon è più un resort che permette di essere connessi ovunque, più velocemente possibile. Al contrario, la vacanza esclusiva è diventata quella che offre ...

