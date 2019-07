Diamo un primo sguardo a Rutilia | il cavallo di Geralt di Rivia nella serie Netflix di

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) L'attesadi The Witcher è attesa per l'uscita entro la fine dell'anno, e mentre l'attesa si protrae ci giungono dal set alcuni scatti dicon in sella il suo padrone,dinaturalmente.Il colpo d'occhio, bisogna dirlo, è soddisfacente.è proposta in maniera molto fedele ai libri, e allo stesso modo anche la figura di, interpretata dal possente Henry Cavill, si mostra convincente in sella alla cavalla che lo accompagnato per moltissime avventure.Cavil è diventato celebre per la sua interpretazione di Superman, sarà a suo agio anche nei panni del celebre strigo?Leggi altro...

