City on a Hill | la serie con Kevin Bacon dal 3 settembre su Sky Atlantic

City on a Hill : trama - cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv : City on a Hill: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv Il network americano showtime nel luglio 2017 aveva comunicato di aver ordinato il pilot di una nuova serie tv: City on a Hill. La serie è nata da un’idea di Ben Affleck e prodotta dallo stesso insieme a Matt Damon. Dopo un anno Showtime ha iniziato la produzione della prima stagione con Tom Fontana showrunner. Per la sceneggiatura è stato chiamato Chuck Maclean e alla ...