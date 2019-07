Cari librai | è giusto reclamare attenzione Ma così non tutelate i lettori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Questo post è una risposta alla lettera dellaa Michela Sfondrini Cara Michela, lasciamo perdere le considerazioni generali sull’importanza della lettura, il tempo medio, i libri compagni di viaggio. Stiamo parlando di una proposta di legge e di una campagna di lobbying che hanno un obiettivo (tutelare i piccoli) attraverso uno strumento (la riduzione degli sconti possibili). Quindi il dibattito deve stare su due punti: la richiesta è legittima? Lo strumento è efficace? La richiesta – Mi spiace dirlo per lei e i suoi colleghi, ma purtroppo voi non sarete mai competitivi con quello che Amazon può offrire in termini di scelta e ampiezza dei suggerimenti. Su Amazon c’è tutto, anche libri che nessuna libreria – specie se piccola – può permettersi di tenere sugli scaffali. E, soprattutto per un certo tipo di saggistica, la “competenza” degli algoritmi di Amazon ...