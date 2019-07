Cafu travolto dai debiti | È un mio problema personale ma posso pagare tutto

huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019) L’ex capitano della ‘Selecao’ campione del mondo nel 2002,, è statodamilionari e recentemente avrebbe perso cinque proprietà su decisione di un Tribunale brasiliano: lo rende noto il quotidiano Folha de S.Paulo. La mancata copertura di prestiti ecreata da Capi Penta International Player, una società di procuratori sportivi di atleti che appartiene al 49 enne ex giocatore e a sua moglie, Regina, avrebbe inoltre provocato il pignoramento di altre 15 proprietà della coppia.“È un miodare i miei immobili, la mia macchina, la mia casa,dare quello che voglio per”, ha detto l’ex terzino destro di Roma e Milan, scelto come ambasciatore del Brasile ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar.

