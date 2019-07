Tutti i benefici del miele di tarassaco

dilei

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ildifa parte del gruppo dei mieli precoci. Il fiore che ne è all’origine è infatti il dente di leone, quel fiore di un colore giallo brillante, che sboccia proprio a inizio primavera. Nonostante il dente di leone sia presente ovunque, questa varietà dinon è molto facile da ottenere, infatti occorre avere a disposizione api che siano capaci di raccoglierne il polline, senza mischiarlo a quello dei raccolti successivi. Le sue proprietà sono tantissime, e vanno da quelle depurative, a quelle diuretiche fino a quelle stimolanti dell’attività epatica. Le caratteristiche deldiIldisi caratterizza per il suo colore giallo luminoso, esattamente come quello del fiore da cui è prodotto. La sua cristallizzazione è veloce e ne viene sconsigliata la lunga permanenza nei maturatori, per non renderne difficile riporlo in vasetti. Se sei un ...

PascaliLuciana : RT @SalvoDiBetta: @il_brigante07 @agorarai Ovviamente NON sa cosa significa 'emigrare' per lavoro. NON solo NON lo sa, NON ha la piu' pall… - thewaterflea : RT @SalvoDiBetta: @il_brigante07 @agorarai Ovviamente NON sa cosa significa 'emigrare' per lavoro. NON solo NON lo sa, NON ha la piu' pall… - il_brigante07 : RT @SalvoDiBetta: @il_brigante07 @agorarai Ovviamente NON sa cosa significa 'emigrare' per lavoro. NON solo NON lo sa, NON ha la piu' pall… -