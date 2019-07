Ragusa | cuginetti falciati dal suv | terminata udienza convalida

Ragusa : cuginetti falciati dal suv - oggi udienza convalida investitore : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Sarà interrogato questa mattina, alle 9.30, in carcere, per l'udienza di convalida, Rosario Greco, l'uomo accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall’essersi messo alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di cocaina, e omissione di soccorso. Il pregiudi

Ragusa : cuginetti falciati dal suv - oggi udienza convalida investitore : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – Sarà interrogato questa mattina, alle 9.30, in carcere, per l’udienza di convalida, Rosario Greco, l’uomo accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall’essersi messo alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di cocaina, e omissione di soccorso. Il pregiudicato era alla guida del Suv a Vittoria (Ragusa) quando ha travolto e ucciso un undicenne, Alessio D’Antonio, e il ...

Ragusa - drogato e ubriaco il pirata della strada che ha travolto i due cuginetti : L'impatto devastante di un mini suv lanciato a folle velocità contro due ragazzini di 11 anni viene ripreso dalle telecamera di una stradina di Vittoria, nel Ragusano. Non sono ancora le 21.00 di giovedì 11 luglio quando Alessio ed Antonio, due cuginetti, stanno giocando con il telefonino e quel fuoristrada, come una bomba, dopo una manovra azzardata, finisce sul marciapiede e li travolge. Alessio muore sul colpo mentre il cugino è in gravissime ...

Ragusa - due cuginetti investiti : il video dell'incidente in esclusiva : I due bimbi erano seduti sull'uscio di casa, quando sono stati investiti da un Suv che viaggiava a folle velocità. L'automobilista, che si era dato alla fuga a piedi, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato

Suv travolge due cuginetti a Ragusa : Ieri in tarda serata, un Suv ha travolto due cuginetti di 11 anni che giocavano sul gradino di casa, uccidendone uno e ferendo gravemente l'altro. Arrestato il pirata della strada e denunciati gli altri passeggeri. Il video della polizia Redazione ?

Ragusa : cuginetti travolti - arrestato pirata strada che aveva fatto uso di alcol e cocaina (2) : (AdnKronos) - "Dalle immagini è possibile appurare che l’arrestato, a folle velocità, ha effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio di Via IV Aprile per poi perdere il controllo e travolgere i bambini, manovra di sicuro dettata dallo stato di ebbrezza alcolica - dicono gli investigatori - N

Ragusa : cuginetti travolti - arrestato pirata strada che aveva fatto uso di alcol e cocaina (2) : (AdnKronos) – “Dalle immagini è possibile appurare che l’arrestato, a folle velocità, ha effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio di Via IV Aprile per poi perdere il controllo e travolgere i bambini, manovra di sicuro dettata dallo stato di ebbrezza alcolica – dicono gli investigatori – Nelle more delle attività investigative condotte mediante la verbalizzazione delle dichiarazioni dei testimoni, ...

Ragusa - cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un'auto pirata : uno è morto - l'altro è in condizioni disperate. L'autista si è costituito : Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull'uscio di casa sono stati travolti da un'auto pirata lanciata a folle velocità in via 4 aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa). Uno...