caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019) AIsland sta succedendo davvero di tutto e la domanda sorge spontanea: rimarrà almeno una coppia originale? Scherzi a parte, questa edizione sembra mettere a dura prova tutti i partecipanti. Stando alle anticipazioni dei canali social del programma, domani la puntata potrebbe segnare una svolta non soltanto nel rapporto tra Andrea e Jessica, ma anche in quello tra Massimo e Ilaria. I primi due si confronteranno in un falò, mentre un video mostra Ilaria Teolis che ricopre di insulti il compagno.di m…., sto str… Che rimango a fare qua? Non lopiù… Non lo, sono le parole urlate in preda all’ira dalla ragazza dopo aver visto un filmato del fidanzato. Le indiscrezioni, inoltre, parlano di una rottura tra i due una volta finito il programma. Ma non è finita perché Massimo Colantoni ha espresso più volte il desiderio di vivere l’esperienza del ...

Noovyis : (“Questo pezzo di… Non lo voglio più”. Temptation, lei dice stop. L’addio. Stavolta lui l’ha fatta davvero grossa)… - MusicaXTutti : This track is so fresh! Hardwell + Conor Maynard + Soop Doog = BOOM! ?? Questo terzetto di artisti ha fatto davvero… - BuffagniRoberto : RT @F_Rossi_: Il grande ?@marco_gervasoni? delinea chirurgicamente i problemi della Francia e ci consegna utili consigli. Questo pezzo su ?… -