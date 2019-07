(Di lunedì 15 luglio 2019) “No, no, no, no, no, no, no”. Sette volte il ministro dell’Interno Matteoha ripetuto il suo “no” di fronte alle domande di Fanpage, in una conferenza stampa venerdì 12 luglio al Viminale, pe prendere le distanze da Gianluca Savoini dopo la diffusione dell'audio sulla trattativa per far arrivare alla Lega finanziamenti dalla Russia. Ora però la difesa del ministro sembra crollare.