Le registrazioni non sono finiteSalvini? Gli sconsigliai il Metropol

affaritaliani

(Di lunedì 15 luglio 2019) Parla Fabrizio Candoni, fondatore di Confindustria Russia e "amico di Salvini anche se nonleghista": "Ero stato invitato anch'io all' hotel. Ma la prima regola che impari a Mosca è che non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica. A Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare". Segui su affaritaliani.it

PLanciani : In fuga dall'Aula Dopo tante bugie sconfessate da foto e registrazioni, il ministro di #Moscopoli decide di tacere.… - bellaotero82 : RT @Axen0s: Raghi, questa la facevo più di un anno fa. Non avevo bisogno delle registrazioni #BuzzFeed io, né delle inchieste dell'espress… - acaitaliasati : @giacomogentili3 @matteorenzi Lo hai detto tu. Finanziamenti sospetti. Entrambi registrazioni del cazzo che fanno r… -