calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Milano, 15 lug. (AdnKronos Salute) – Si fidano dei, dei farmacisti e dei farmaci. Anche se frequentano ‘Dr. Google’, continuano a vedere nei camici bianchi in carne e ossa i punti fermi per informarsi e chiedere aiuto. Credono alla prevenzione e sono aperti alle nuove tecnologie in sanità, o almeno ad alcune. E interrogati sulle potenzialità delscientifico nella cura di un numero sempre maggiore di malattie, quasi 6 su 10 (58%) si dicono ottimisti. Più di molti altri europei (la media è del 53%). Sono glifra innovazione e tradizione, fotografati dall’Health Report 2019 ‘Il futuro della salute’, una ricerca condotta da Kantar Health per il gruppo farmaceutico tedesco Stada in 9 Paesi del Vecchio continente (Belgio, Francia, Germania, Gb, Polonia, Russia, Serbia, Spagna e Italia), per un totale di 18 mila intervistati ...

TV7Benevento : Italiani fiduciosi nei medici e nel progresso delle cure... - errantThinker : RT @Adnkronos: Italiani fiduciosi nei medici e nel progresso delle cure - BinaryOptionEU : Italiani fiduciosi nei medici e nel progresso delle cure -