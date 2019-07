ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Nella consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani racconta la storia del calciatore spagnolo Cesar, che nel 1997 fuper non scendere mai in campo. Una storia che, scrive Ziliani, fa passare in secondo piano quella di Icardi e Nainggolan, pagati a peso d’oro dall’Inter per allenarsi e non. Quella di, però, ha un tratto esilarante in più, cioè una lettera galeotta nel cognome, che determinò un imbarazzantedi. Nell’estate del 1997,ha 29 anni. Gioca come difensore centrale nel Tenerife. Allaè appena arrivato ZemanLazio. Il nuovo tecnico chiama il suo ex attaccante Casiraghi per chiedergli come si chiamasse quel difensore che a Tenerife non gli aveva fatto toccare palla in una partita di Coppa Uefa che aveva fruttato l’eliminazione ai biancocelesti per 5-3. “Finiva ...

napolista : #Gomez, strapagato dalla #Roma per non giocare, per uno scambio di persona La sua storia sul Fatto. #Sensi lo acqui… -