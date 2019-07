I fan di Chiara Biasi : Sembri Michael Jackson

(Di lunedì 15 luglio 2019)posa per una delle sue ultime campagne pubblicitarie, ma la sua espressione tirata e innaturale attira subito le critiche degli hater per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. In pochi anniha fatto tantissima strada ed oggi è una delle influencer italiane ed europee più apprezzate in assoluto, merito del suo buon gusto ma anche della sua bellezza dai tratti mediterranei.Tuttavia,viene spesso presa di mira dal web per via del suo aspetto fisico. L’influencer, infatti, è apparsa a qualcuno notevolmente cambiata negli anni, probabilmente (almeno secondo le insinuazioni degli haters) a causa della chirurgia estetica. Così, quandoha condiviso un nuovo scatto sul suo profilo Instagram, in molti l’hanno attaccata pesantemente.