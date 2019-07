Capelli impigliati in piscina | 12enne in gravi condizioni

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Giorgia Baroncini Dai primi rilievi, sembra che idella bambina siano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca idromassaggio. L'incidente in un bagno della Versilia È ricoverata inssimeuna bambina di 12 anni che sabato pomeriggio è stata vittima di un incidente nelladel bagno Texas a Marina di Pietrasanta (Lucca). Sulle cause dell'incidente sta lavorando la Capitaneria di porto, che ha già ascoltato le testimonianze dei presenti e sequestrato l'area della. Dai primi rilievi, sembra che idella bambina siano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca idromassaggio. Lasarebbe quindi rimasta sott'acqua a lungo, così tanto che il battito cardiaco è cessato. A dare l'allarme è stato un giovane, seduto anche lui nella vasca, profonda non più di 80 centimetri. Subito sono intervenuti il bagnino e un medico che ha ...

qn_lanazione : Capelli impigliati in piscina, bimba gravissima #versilia -