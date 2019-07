Al via l’Ischia Global | sull’Isola Bob Geldof e Lina Wertmuller

ilfogliettone

(Di lunedì 15 luglio 2019) Cinema e musica internazionale all`IschiaFilm e Music Fest, la rassegna ideata da Pascal Vicedomini frequentata dai grandi protagonisti dello show business, inaugurata ieri sera con la proiezione di "The cat and the moon" del giovane talento Alex Wolff. Classe 1997, Wolff è stato premiato nell ambito della diciassettesima edizione con l`Ischia Filmaker of The Year Award. Regista, produttore, attore, cantante e musicista, è arrivato sull`isola con il fratello attore Nat con cui, a sorpresa, si è esibito un una apprezzatissima performance live a quella di Eric Lewis.Ad applaudire dal parterre c`erano, tra gli altri, Sir Bob- ad Ischia per presentare "A Fanatic Heart:on Yeats" di Gerry Hoban di cui è sceneggiatore e ricevere l`Humanitarian Award, il presidente onorario della rassegna Trudie Styler, i produttori Mark Canton, Avi Lerner e Courtney Solomon ...

