Savona | marito spara e ammazza l’ex moglie al karaoke

(Di domenica 14 luglio 2019) Valentina Dardari L’uomo è entrato nel locale e ha fatto fuoco. Prima le avrebbe chiesto “Ti ricordi di me?”. Ferite altre due donne e una bambina, una delle due è in gravissime condizioni Tragedia adove un uomo è entrato nel locale, si è diretto verso la sua exe dopo averle chiesto “Ti ricordi di me?” ha fatto fuoco uccidendola.ndo ha ferito anche due donne e una bambina. La 62enne sarebbe in gravissime condizioni mentre le altre sarebbero state colpite di striscio. Il tragico episodio è avvenuto ieri sera nel ristorante di uno stabilimento balneare sito in via Nizza, a. Deborah Ballesio, 40 anni, si stava esibendo alquando improvvisamente dalla spiaggia è comparsocompagno 48enne, Domenico Mimmo Massaro, sembrerebbe un ex carabiniere. L’uomo, prima dire avrebbe guardato negli occhi la vittima e le avrebbe chiesto se si ...

