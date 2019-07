huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) “Diolepiùaimigliori”. È questo il messaggio che Viktorija, una dei cinque figli di Sinisa, ha voluto dedicare al padre con una storia Instagram. “Ho la leucemia”, aveva annunciato ieri in conferenza stampa l’allenatore del Bologna scatenando un’ondata di attestati di stima e di affetto da parte dei tifosi e del mondo del calcio. “Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia, non lottare non è nel nostro DNA!”, ha aggiunto la figlia dell’allenatore. A dire la sua è giunta anche l’altra figlia di, Virginia. La ragazza ha definito il padre un “guerriero”, ringraziando le persone che hanno fatto sentire la propria vicinanza.ha altri tre figli: Miroslav, ...

46_NADIA_58 : ?????????????? #SinisaMihajlovic malato di leucemia, l'amore delle figlie Viktorija e Virginia: 'Sei un guerriero'… - Francesco_G03 : RT @HuffPostItalia: Le figlie di Mihajlovic: 'Papà, Dio affida le battaglie più difficili ai soldati migliori. Tu sei un guerriero' https:/… - HuffPostItalia : Le figlie di Mihajlovic: 'Papà, Dio affida le battaglie più difficili ai soldati migliori. Tu sei un guerriero' -