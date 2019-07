Inter | la moglie di Nainggolan sui social | “Grazie a tutti per gli incoraggiamenti”

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) “Grazie acoloro che mi hanno scritto e incoraggiato. Siete stati tanti, grazie di cuore. Non è facile esprimere ciò che sento perché sono cosciente che al mondo ci sono tante persone chegiorni combattono tra la vita e la morte. Il mio pensiero va avoi combattenti, con l’augurio che possiate ricevere la forza necessaria per lottare e vincere ogni guerra”. Così con una storia pubblicata su Instagram, Claudia Laidel centrocampista belga dell’, che giovedì ha comunicato di essere gravemente malata, ha ringraziato per i tanti messaggi ricevuti viain questi giorni. Claudiashock, ladel calciatore: “sono malata, oggi inizio la chemio”L'articolo, ladisui: “Grazie aper gli incoraggiamenti” CalcioWeb.

