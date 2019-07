Charles Leclerc F1 | GP Gran Bretagna 2019 | “La gara che mi sono goduto di più Un terzo

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) Il GP di, decimo round del Mondialedi F1, fa già parte dell’album dei ricordi. Una corsa eccezionale e intensa, ricca di colpi di scena, premiante Lewis Hamilton (vincitore per la sesta volta in carriera a Silverstone). Doppietta della Mercedes che rafforza il dominio in questo campionato della Stella a tre punte grazie al secondo posto del finlandese Valtteri Bottas ma rimarrà nel ricordo di tutti la strepitosa prova di. La Ferrari del monegasco non era veloce come tutti speravano ma il pilota del Principato ci ha messo tanto del suo per portarsi a casa il podio, agevolato anche dall’incidente che ha avuto per protagonisti il suo compagno di squadra Sebastian Vettel e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Per queste ragioni, la terza piazza (5° podio in carriera in F1 per lui) ha unde valore: “Probabilmente è stata la ...

besideleclerc : RT @ValliStark: Non so cosa dire. Dico solo: per fortuna c'è Charles Leclerc. #BritishGP #BritishGP2019 - wolfsouI : RT @dreaminhogwarts: Se non si può passare, il sorpasso, Charles Leclerc, se lo inventa. Il nostro ragazzo prodigio è emozione pura. #Briti… - Abry_Sa : RT @Allampino: Soprasso dell’anno da parte di Charles Leclerc. Che fenomeno. #BritishGP -