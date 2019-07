C’è un buddismo radicale e violento

ilpost

(Di domenica 14 luglio 2019) In Myanmar e Sri Lanka le frange più estremiste della religione pacifista per eccellenza stanno raccogliendo sempre più consensi: il loro nemico sono i musulmani

