Albano è single... con Loredana e Romina c'è solo amicizia (Di domenica 14 luglio 2019) Albano Carrisi è single. Non c'è Romina e non c'è Loredana nella vita sentimentale del cantante di Cellino San Marco, che a dispetto del gossip ha ribadito di non essere più impegnato in una relazione con nessuna delle due donne. La saga dei Carrisi, come viene affettuosamente chiamata dal pubblico televisivo, ha appassionato migliaia di persone. D'altronde, fin dagli anni Sessanta, Albano Carrisi e Romina Power sono state una delle coppie più amate e invidiate del mondo dello spettacolo.



Erano giovani, talentuosi e innamorati. La loro era la favola italiana per eccellenza, lui era il contadino con il dono della musica che non ha mai voluto lasciare la sua terra, lei una bellissima ragazza figlia di una grande star di Hollywood. Il destino non è stato generoso con loro e il corso della vita li ha portati ad allontanarsi dopo la tragedia di Ylenia, scomparsa negli Stati Uniti e mai ritrovata. La loro separazione colpì fortemente l'opinione pubblica anche per le successive discussioni tra i due, che si sono protratte per tanti anni. Romina Power non si è mai del tutto allontanata dalla residenza di Cellino San Marco, dove hanno sempre vissuto i figli della coppia assieme a quelli che Albano ha successivamente avuto da Loredana Lecciso.

La relazione con la bionda showgirl leccese ha fatto molto parlare per la differenza di età tra i due, eppure la coppia ha resistito per tanto tempo, anche se non è mai arrivata al matrimonio per volontà di Albano. Negli ultimi tempi Romina e Albano hanno ritrovato un equilibrio e l'armonia tra loro li ha portati a cantare nuovamente insieme in giro per il mondo, scatenando la gelosia di Loredana e l'aumento delle acredini tra le due prime donne di Cellino San Marco. Tensioni crescenti e frecciatine mal celate tra le due si sono susseguite per tanti mesi, nonostante Albano Carrisi abbia sempre cercato di fare da pacere. Si erano susseguite varie voci, prima su un ritorno di fiamma con Romina al quale era seguita di conseguenza una crisi con Loredana, prima che venisse annunciato per l'ennesima volta il matrimonio con la bionda salentina. Non si contano le ospitate nei salotti televisivi Rai e Mediaset, dove ormai la famiglia Carrisi è di casa, sia come singoli che come coppie, spesso alternate. Anche per questo motivo stupiscono le parole che Albano ha rilasciato al settimanale Di Più dichiarandosi single ma spendendo aggettivi affettuosi per le sue donne. Sebbene nessuna delle due sia più la sua compagna, per entrambe Albano parla di rispetto, affetto e amicizia.