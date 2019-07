Ragusa Pride? Arcigay replica a Frateli d' Italia

quotidianodiragusa

(Di sabato 13 luglio 2019)a fratelli d’. La proposta della manifestazione aveva incassato il sostegno del sindaco Cassì

palermo24h : Gay Pride a Ragusa: No grazie - palermo24h : Gay Pride a Ragusa? No di Fratelli d’Italia - zazoomnews : Gay Pride a Ragusa? No di Fratelli dItalia - #Pride #Ragusa? #Fratelli #dItalia -