I primi dubbi di Salvini sulla tenuta del governo

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) "Questa vicenda cambia un po' le carte in tavola. I 5 stelle potrebbero usarla come scusa per tirarci una pugnalata alle spalle. Meglio votare adesso, sull'onda delle Europee, anziché in primavera dopo una manovra che non sappiamo come sarà". Cosi' un leghista di un certo peso riferisce i ragionamenti tra i dirigenti del partito dopo l'esplosione del caso sui presunti finanziamenti russi. Il refrain è sempre quello e va avanti da mesi. Lo zoccolo duro della dirigenza 'ex lumbard' non regge più la convivenza con i 5 stelle, vorrebbe la crisi dicon l'auspicio che conduca a elezioni politiche anticipate. Il tema è stato oggetto di innumerevoli riunioni trae suoi nei mesi scorsi, con il segretario leghista che ha sempre respinto, con l'atteggiamento che lui stesso definisce "zen", ogni lamentela di ministri e sottosegretari, invitando tutti a portare ...

