Guarda che luna a Vittoria

Il magistrato Luca Palamara è stato sospeso dal Consiglio Superiore della Magistratura a causa dell’indagine per corruzione che lo riGuarda : Il magistrato Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della Magistratura) ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), è stato sospeso dal CSM a causa dell’indagine per corruzione in corso contro di lui. La

Google Lens svela chi ha creato le opere d’arte che state Guardando : Sarà capitato a tutti di osservare un’opera d’arte locale, dei mobili o delle caratteristiche soluzioni per l’illuminazione, magari visitando una città, e di domandarsi chi fosse l’autore. Presto Google Lens potrebbe essere d’aiuto. L’azienda ha attivato a San Francisco una nuova funzione di quest’app che serve proprio per questo. Google progetta il ...

«Il Senato non può essere il luogo del dibattito che riGuarda pettegolezzi giornalistici» : Lo ha detto la presidente del Senato rispondendo a un Senatore del PD sulla storia dei rapporti tra la Russia e la Lega

Guardate che scatti - la Modalità notte di Samsung Galaxy S10+ a Seoul fa miracoli : Samsung ha pubblicato un post con cui mette in risalto le potenzialità della fotocamera del Samsung Galaxy S10+ dopo l'introduzione della Modalità notte L'articolo Guardate che scatti, la Modalità notte di Samsung Galaxy S10+ a Seoul fa miracoli proviene da TuttoAndroid.

Marocco - bambini Guardano la partita sullo schermo di uno smartphone. Benatia gli regala una tv : A Douar Ait Baaziz, villaggio sperduto sulle montagne del Marocco, assistere alle partite della Coppa D'Africa di calcio è una delle principali preoccupazioni per decine di bambini, che ogni giorno devono fare i conti con non poche difficoltà, a partire dalla mancanza di una televisione e di un abbonamento per ammirare i propri beniamini della nazionale marocchina. Alcuni giorni scorsi una foto scattata nel piccolo centro berbero ha fatto il ...

Il leghista ritocca la foto del Pd sulla Sea Watch : "Guardate come soffrono". Poi si pente : "Scherzavo" : Una tavola imbandita su un gommone, con numerose e abbondanti portate a base di pesce. Seduti ai lati i parlamentari del Pd, diretti sulla Sea Watch. Lo scatto che ritrae la scena - manipolata in postproduzione - si è diffuso sui social, pubblicato dal deputato leghista Alex Bazzaro. Un fake che ha generato commenti indignati e insulti rivolti ai dem, accompagnati da una didascalia che non lasciava intendere si trattasse di un ...

Dieselgate - in Germania un nuovo caso che riGuarda Audi. L’accusa di Handelsblatt e Bayerische Rundfunk : In Germania torna lo spettro del Dieselgate. Il nuovo capitolo di quella che sembra essere una storia infinita riguarda, stando ad un’inchiesta del quotidiano Handelsblatt e della radio pubblica bavarese Bayerische Rundfunk, Audi. La casa dei Quattro Anelli avrebbe utilizzato dispositivi illegali di controllo delle emissioni per le sue motorizzazioni diesel di più elevata cubatura mentre, ed è una delle cose che più sta pesando nell’opinione ...

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Guardate che offertone su Galaxy S10 - P30 - Redmi Note 7 - Mi 9 SE e altri oggi su eBay : Continuano le offerte degli Imperdibili di eBay, che includono come sempre moltissimi sconti su smartphone, tablet Android e altri prodotti di elettronica: scopriamo le migliori promozioni. L'articolo Guardate che offertone su Galaxy S10, P30, Redmi Note 7, Mi 9 SE e altri oggi su eBay proviene da TuttoAndroid.

Alberto Cirio : "Potevamo festeggiare anche noi per i Giochi del 2026 - invece l'abbiamo Guardato in tv" : Non nasconde il suo rammarico Alberto Cirio, presidente del Piemonte, per l’esclusione della sua regione dall’Olimpiade invernale del 2026. In un’intervista a La Stampa si mostra in parte arrabbiato per la gestione della corsa ai Giochi, in parte deluso:“Avremmo potuto e dovuto essere a Losanna a festeggiare. La nostra presenza, con l’eredità del 2006, avrebbe dato più forza alla candidatura italiana e ...

Anziano non dà notizie ai figli - che mandano un’ambulanza a casa : stava Guardando un film porno : L'uomo era arrivato a chiudere la moglie in camera da letto poi a isolarsi completamente per godersi un film porno: è così che l'hanno trovato i soccorritori del 118.Continua a leggere

“Kiss - please” : a Trentinara il cartello che ‘obbliga’ a baciarsi Guardando il belvedere : L’idea è venuta a una giovane del posto e l’amministrazione comunale del borgo cilentano ha realizzato e installato il...

Ecco il robot che impara col tatto e "prova" le sensazioni Guardando gli oggetti : Un esperimento del Mit di Boston avvicina di più le intelligenze artificiali verso l'elaborazione tattile raffinata: i ricercatori hanno sviluppato un sistema che può prevedere come sarà toccare un oggetto solo dalle immagini e descriverlo solo col tocco di un braccio...