È morto l’ex ministro Augusto Fantozzi - aveva 79 anni : È morto l’ex ministro Augusto Fantozzi, aveva 79 anni Si è spento a Roma. Professore ordinario di diritto tributario, ha poi intrapreso la vita politica. È stato, tra l’altro, ministro delle Finanze dal 1995 e del Commercio con l’Estero tra il 1996 e il 1998. Nel 2008 è stato commissario straordinario di ...

Egitto - morto l’ex presidente Mohamed Morsi dopo un malore che lo ha colto durante il processo : L’ex presidente egiziano, Mohammed Morsi, è morto dopo aver accusato un malore in tribunale mentre prendeva parte a un’udienza del processo in cui era imputato. A riportarlo è la tv di Stato egiziana. Il presidente eletto dopo le proteste di piazza Tahrir e vicino ai Fratelli Musulmani era finito in carcere dopo il colpo di Stato compiuto dal generale Abdel Fattah al-Sisi. Nel maggio del 2015 fu condannato a morte con l’accusa ...

Lutto nel mondo del calcio - è morto l’ex presidente dell’Uefa : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento infatti Lennart Johansson. E’ la Federcalcio svedese a comunicarlo. Johansson è stato presidente dell’Uefa per più di quindici anni (diciassette per l’esattezza): dal 1990 al 2007. Lo svedese è morto all’età di 89 anni dopo una breve malattia.L'articolo Lutto nel mondo del calcio, è morto l’ex presidente dell’Uefa sembra essere il primo su calcioWeb.

morto Fabiano Vitucci - chi era l’ex corteggiatore di Uomini e Donne : Fabiano Vitucci è Morto giovanissimo, a soli 29 anni in un incidente stradale con la moto a Montevarchi, in Toscana. Ma chi era il giovane ex corteggiatore di Uomini e Donne? Fabiano aveva cercato di trovare l’amore in passato nei programmi di Maria De Filippi, partecipando in due diverse edizioni con differenti corteggiatrici. Prima aveva corteggiato Giorgia Lucini, in seguito Chiara Sammartino e poi Valentina Dallari. Quest’ultima ...

José Antonio Reyes - morto l’ex calciatore di Siviglia - Real e Atletico. Aveva 35 anni : È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes, il giocatore spagnolo che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid, diventando il primo calciatore spagnolo a vincere il campionato inglese e il maggior detentore di Uefa Europa League (quattro), record condiviso con Beto, Kevin Gameiro e Vitolo, di cui le ultime tre vinte con il Siviglia. È stato proprio il club in cui Reyes era anche ...

F1 : è morto Niki Lauda - leggenda del Circus. L’ex pilota austriaco aveva 70 anni : “Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì. I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l’azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci ...