Tuffi | Mondiali 2019 – Elena Bertocchi | “Delusa dal risultato ma contenta per essere

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019)ha centrato la qualificazione alla finale dal trampolino (1m) neidiin Corea del Sud. L’azzurra, soffrendo fino all’ultimo, ha ottenuto il 12° punteggio, strappando il biglietto per l’atto conclusivo proprio nel rush finale. Eliminatorie, quindi, con il brivido per lei che viene da un’annata un po’ particolare, visto lo stop forzato per problemi alla schiena. “Ci sono rimasta male per l’andamento di queste eliminatorie ma al penultimo tuffo pensavo di non entrare. Da una parte sono delusa e dall’altra sonoper essermi qualificata. Domani si riparte da zero. Sto abbastanza bene, anche se sono stata ferma per alcuni problemi di schiena“, le parole dell’azzurra ai microfoni della Rai. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

RaiSport : Ancora poche ore al via dei #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019 ????????? Appuntamento alle 3:55 con i #tuffi - tramp… - contribuenti : Tuffi:Mondiali,Trampolino 1 m,bene Tocci - EcodelloJonio : #Tuffi, il cosentino Tocci in finale ai Mondiali in Corea del Sud - #GiovanniTocci #LorenzoMarsaglia… -