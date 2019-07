Trascinato sull’asfalto per decine di metri dai ladri | passante sventa così il furto di

Questa bestia non la passerà liscia! Cane legato a un’auto e Trascinato per chilometri sull’asfalto : legato al retro di un'automobile poi trascinato per chilometri sull'asfalto. E' la terribile sorte capitata a un piccolo Cane e a diffondere un'immagine decisamente cruenta del maltrattamento è stato Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, prima che l'animale – ferito, impaurito e stremato ma fortunatamente ancora vivo – venisse consegnato alle cure di un veterinario.Stando a quanto ricostruito finora, sarebbero stati due ragazzi a notare l'animali ...