Razzismo | pugno duro della Fifa | mega squalifiche e gare perse in caso di cori e non solo

(Di venerdì 12 luglio 2019). Si inasprisce la lotta all’ ignoranza che sfocia nell’ odio razziale, durante nel le partite di calcio. Il massimo organismo mondiale del pallone ha intenzione di punire più severamente gli insulti discriminatori all’ interno degli stadi. Nel nuovo codice disciplinare, che verrà applicato dal prossimo lunedì, parte ildi ferro. Si, perché le sanzioni saranno molto di più che le pene simboliche viste in Italia finora. Si va da un minimo di diecidi stop per i giocatori che verranno riconosciuti colpevoli di comportamenti discriminatori, fino alla sconfitta immediata per la squadra i cui tifosi siano colpevoli di episodi di discriminazione. “A meno che non si creino circostanze eccezionali, se una gara viene dichiarata conclusa dall’ arbitro a causa di comportamenti razzisti e/o ...

