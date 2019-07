Puglia | 3 anni fa lo scontro tra treni | il video dei famigliari delle vittime E

Scontro tra treni in Puglia : «Il controllore sta malissimo». Gli audio choc a tre anni dalla strage : A tre anni dalla strage avvenuta in Puglia il 12 luglio del 2016, quando 23 persone morirono e 50 rimasero ferite in seguito ad uno Scontro tra due treni, l'Astip, Associazione strage treni in...

Disastro ferroviario in Puglia - tre anni fa la tragedia : Disastro ferroviario in Puglia, tre anni fa la tragedia Il 12 luglio 2016, sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Andria e Corato, due convogli, che viaggiavano in direzioni opposte su un binario unico, impattano frontalmente. 23 vittime, oltre 50 i feriti. 18 gli imputati nel processo in corso Parole chiave: ...

Scontro treni in Puglia - tre anni fa la tragedia : Scontro treni in Puglia, tre anni fa la tragedia Il 12 luglio 2016, sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Andria e Corato, due convogli, che viaggiavano in direzioni opposte su un binario unico, impattano frontalmente. 23 vittime, oltre 50 i feriti. Una lunga fase di indagini ha portato al procedimento in ...

Fenomeni estremi in Puglia : dall'inizio dell'anno 6 grandinate con danni ingenti all'agricoltura : Nonostante una prima parte d'estate ampiamente stabile e all'insegna del caldo, non sono mancati in Puglia Fenomeni atmosferici violenti, che hanno provocato inevitabili danni all'importantissimo...

Maltempo in Puglia : intense grandinate nel foggiano - danni alle coltivazioni : Un leggero cedimento in quota della struttura anticiclonica presente sull'Italia ha favorito lo sviluppo di instabilità atmosferica pomeridiana in Puglia, dopo un lungo periodo di bel...

Clima - Coldiretti Puglia : “La tropicalizzazione causa l’invasione dei pappagalli verdi - danni alle mandorle” : Con la tropicalizzazione del Clima si sta verificando una invasione di pappagalli nelle campagne che, dal primo insediamento a Molfetta, hanno preso possesso di città e campagne a Bisceglie, Giovinazzo, Palese, Santo Spirito, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, fino a spingersi sull’Alta Murgia. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia per la proliferazione esponenziale dei pappagalli verdi che si nutrono ...

Aldo Giovanni e Giacomo tornano insieme sul set - ciack in Puglia per 'Odio l'estate' : Una storia di amicizia e sentimenti. Nel cast Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e anche Michele Placido e...

Odio l'estate - in Puglia ciak nuovo film Aldo - Giovanni e Giacomo : A partire da lunedì 17 per otto settimane, iniziano in Paglia le riperse del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Venier

Puglia - omicidio Capone : arrestato il killer dopo cinque anni : Emanuela Carucci Pietro Capone venne ucciso il 10 marzo 2014 a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, mentre tornava a casa. Era impegnato nella lotta all'abusivismo edilizio. Aveva intrapreso una serie di iniziative giudiziarie, anche di natura privata, nei confronti del suo assassino Sembra aver trovato un responsabile l'omicidio di Pietro Capone, all'epoca 49enne, paladino della legalità a Gravina in Puglia, in provincia di ...

Ruvo di Puglia. Centauro di 41 anni morto in un incidente a Terlizzi : Ennesimo incidente stradale mortale nel Barese. Un uomo di 41 anni di Ruvo di Puglia è morto mentre percorreva il

Maltempo in Puglia : grandinate in Salento - disagi e danni alle colture : Intense precipitazioni e violente grandinate hanno colpito nelle scorse ore il Salento, con conseguenti disagi e danni alle colture. La grandine ha imbiancato diverse zone della provincia di Lecce. Nella penisola salentina si registrano bruschi crolli termici accompagnati da piogge sparse e intense. I Comuni più colpiti al momento risultano essere Galatina, Sternatia, Ruffano, Surano e Poggiardo. L'articolo Maltempo in Puglia: grandinate in ...

Bari - bimbo tedesco di due anni muore in Puglia dopo viaggio da Berlino : si indaga : Tragedia quella che si è verificata ieri pomeriggio a Bari, precisamente al Policlinico "Umberto I", dove un piccolo bimbo di nazionalità tedesca di soli 2 anni è arrivato ormai privo di vita accompagnato dai suoi genitori. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il piccolo era stato già visitato dai sanitari a Berlino, capitale tedesca, e i medici avevano riscontrato una generica malattia virale, che, comunque, non sarebbe stata ...

Viaggia da Berlino alla Puglia con la febbre alta - in vacanza con i genitori : muore a 2 anni : La Procura di Bari ha disposto l’autopsia sul corpo di un bimbo di due anni, figlio unico di una coppia tedeschi, morto ieri pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico di Bari in seguito a una febbre alta, forse causata da broncopolmonite. Con molta probabilità sarà compiuta in giornata.Il piccolo era stato visitato a Berlino giovedì e venerdì scorsi e pare che due diversi medici tedeschi avessero parlato di ...

Bari - bimbo di 2 anni muore con la febbre alta : era in viaggio con i genitori dalla Germania alla Puglia : Il piccolo è morto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che la coppia tedesca aveva fermato per strada. Due medici avevano dato il via libera al viaggio