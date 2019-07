L’intelligenza artificiale batte i giocatori professionisti a poker

Instagram usa L’intelligenza artificiale per scoraggiare il cyberbullismo : (Foto: Instagram) Instagram continua a dimostrare di volersi occupare seriamente del problema del cyberbullismo, ora usando l’arma più solida e affidabile, ovvero l’intelligenza artificiale, che permette di affrontare le aggressioni online su un doppio fronte. Da un lato per prevenire gli attacchi agli utenti e dall’altro di supportare al meglio chi ne è vittima. Già da tempo Instagram utilizza l’Ia per comprendere le ...

Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e alL’intelligenza Artificiale : Diamo il benvenuto alle Animoji di SwiftKey: ecco i Puppets, animali 3D capaci di seguire le espressioni facciali degli utenti attraverso l'Intelligenza Artificiale! L'articolo Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e all’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

In America si comincia a vietare i “deepfake” - i falsi delL’intelligenza artificiale : Milano. Lo stato della Virginia, negli Stati Uniti, è diventato il primo a far entrare in vigore una legge contro l’uso dei deepfake, e in particolare contro l’utilizzo della tecnologia per la produzione di pornografia non consensuale. Deepfake è una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale c

L’intelligenza artificiale modifica le foto solo se gli interventi sono coerenti e non stravolgono l’immagine : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e di IBM stanno cercando di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per modificare le immagini aggiungendo o rimuovendo elementi grafici in maniera credibile. Quello che hanno creato è una sorta di programma avanzato per il fotoritocco, che permette agli utenti di apportare modifiche solo in caso in cui siano coerenti con il contesto. Ecco perché Antonio Torralba del laboratorio MIT-IBM ...

Ibm Project Debater - L’intelligenza artificiale che partecipa ai dibattiti : Il punto di partenza è stato Watson, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Ibm che prende il nome dal primo boss del colosso americano, Thomas J. Watson, e che mira a rispondere in modo naturale a qualsiasi domanda gli venga posta. Anzi, a voler essere sinceri, Watson nacque per uno scopo in apparenza meno nobile e generico: vincere a Jeopardy!, un celebre quiz televisivo nato nel 1964 e tutt’oggi in onda. In Italia, qualcosa di ...

Perché scacchi e Go sono i peggiori modelli per L’intelligenza Artificiale : A marzo del 1996 scriveva Beppe Severgnini, in un articolo intitolato “Una vittoria di Pirro”: “Diciamo la verità: quando Garry Kasparov ha battuto Deep Blue abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo. Ma siamo sicuri di non avere gioito troppo presto?”.Severgnini aveva ragione, dato che l’anno dopo un upgrade di Deep Blue effettivamente batté Kasparov. Il guaio era la caduta in quel becero ...

Chiariglione - “padre” dell’Mp3 : “Ecco il mio standard per L’intelligenza artificiale” : L’Nnc, questo il suo nome, permetterà di comprimere e trasferire algoritmi complessi facendo dei nostri smartphone dei super computer

Chiariglione - “padre” dell’Mp3. “Ecco il mio standard per L’intelligenza artificiale” : L’Nnc, questo il suo nome, permetterà di comprimere e trasferire algoritmi complessi facendo dei nostri smartphone dei super computer

Salute del cuore : L’intelligenza artificiale predice la malattia delle coronarie : Arriva in Italia il ‘supercervellone’ che aiuterà a decidere, con un’accuratezza di oltre il 99%, quali pazienti hanno le coronarie malate e hanno bisogno di un’angioplastica o un bypass. l’intelligenza artificiale in cardiologia ‘debutta’ in Italia in occasione del corso ICOP 2019 – Intracoronary pressure measurement and assessment of coronary stenosis in 2019 a Catanzaro il 28 e 29 giugno presso l’Auditorium del Campus universitario: per ...

Google e altre 40 aziende tech insieme per migliorare L’intelligenza Artificiale : Google, Facebook e decine di altre aziende tech unite nel consorzio MLPerf per il rilascio dei nuovi benchmark Inference v0.5 dedicati alla valutazione e al miglioramento dell'Intelligenza Artificiale. L'articolo Google e altre 40 aziende tech insieme per migliorare l’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Innovazione e giornalismo - L’intelligenza artificiale si fa spazio in redazione : Che ruolo avrà l'intelligenza artificiale nei giornali del futuro? La sua applicazione al giornalismo è un argomento discusso, quasi mainstream, ma ancora troppo fumoso per decidere da che parte...

Eni - così l’esplorazione diventa più sicura con L’intelligenza artificiale : È un alleato cruciale per gli esploratori nel lavoro quotidiano perché consente di raccogliere una gamma di informazione molto diversificate in grado di restituire una rappresentazione più...

Presentazioni in PowerPoint alla portata di tutti con L’intelligenza artificiale e Presenter Coach : Chi non ha dimestichezza con le Presentazioni in PowerPoint e si trova a doverne fare una, incontrerà qualche ostacolo, nonostante il programma sia intuitivo. Per risolvere l’impasse Microsoft ha annunciato Presenter Coach, una nuova funzione che si integra con l’Intelligenza Artificiale e gli strumenti ampliati di Designer per ottenere Presentazioni di buon livello, esposte in maniera ineccepibile. ...

Un neo sospetto? Ecco l’app che usa L’intelligenza artificiale per aiutare a identificare il cancro della pelle : Con il ritorno dell’estate molti prestano più attenzione alla propria pelle, e i nevi sospetti (cioè i nei atipici) possono suscitare preoccupazione. Grazie ai progressi delle Intelligenze Artificiali e delle tecniche di apprendimento automatico, sono state sviluppate app per lo smartphone che aiutano a farsi un’idea della possibile nocività di queste lesioni cutanee. cancro, svelato ...