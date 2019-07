La modalità Gunfight di Call of Duty | Modern Warfare si mostra in 10 minuti di video

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ieri, Activision ci ha fornito un primo sguardo allamultiplayer diof. Il publisher ha dichiarato che l'intero universo multiplayer dell'imminente sparatutto sarà ufficialmente rivelato il 1° agosto. Activision afferma che il prossimoofsarà caratterizzato da una nuova generazione di multiplayer. Non è chiaro cosa significhi, ma si vocifera un inserimento di unabattle royale.D'altra parte,si presenta come una2V2. Sfortunatamente ilproviene da un live stream ma almeno ci può fornire un'idea del movimento del giocatore, delle immagini, delle animazioni e della meccanica dell'arma.Leggi altro...

Eurogamer_it : #CallofDutyModernWarfare: la modalità Gunfight in azione in un video gameplay. - VGN_IT : Scopriamo insieme come funziona la modalità #Gunfight nel nuovo comparto PvP di Call of Duty: #ModernWarfare. - GaminghwIT : Call of Duty Modern Warfare: Gunfight è la -