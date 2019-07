ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Diin questi giorni si parla moltissimo. Tra chi è in visibilio per il suo Jova Beach Tour e chi invece si infervora con polemiche di vario tipo, a livello di numeri i live stanno dando al cantautore toscano molte soddisfazioni. Sarà per questo che la voglia di fare il ‘guascone’ non lo abbandona mai? Mentre nel mondo imperversa la Bottle Cap Challenge (togliere il tappo di una bottiglia solo con un piede,che sembra riuscire a tutti ma perché tutti barano. Già. Darwin, una pacca sulla spalla), lui si inventa “la sfida del picciolo”. Una. Praticamente impossibile. Fare un nodo nel picciolo della ciliegia con la lingua. Non si capisce come ci riesca o se usi un trucchetto. Comunque, che succede se uno riesce a farcela?vince? Niente di niente. Viva l’estate. L'articolo...

TutteLeNotizie : Jovanotti lancia “sfida del picciolo”: una cosa difficilissima - FQMagazineit : Jovanotti lancia “sfida del picciolo”: una cosa difficilissima - RadioR101 : #R101News: questa challenge è difficilissima! ?? Provaci se ci riesci! -