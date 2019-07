Lato b al top e fisico perfetto! L’ex gieffina è da infarto

(Di venerdì 12 luglio 2019) Tra i personaggi del GF che stanno facendo discutere in questi giorni ci sono Erica Piamonte e Taylor Mega. Le due hanno legato moltissimo all’interno della casa del Grande Fratello e una volta fuori hanno iniziato a frequentarsi assiduamente. ”Taylor è stata la scoperta più bella del GF. – ha dichiarato laal settimanale Lei – Trovare un’amica vera è molto raro. Ha un cuore enorme, è una persona che dà senza volere nulla in cambio. E questa è una cosa bellissima. Soprattutto da donna a donna… Anche con lei bisogna andare oltre le apparenze”.Sui social Erica è molto attiva e il suo ultimo scatto ha lasciato i fan interdetti. Tante le critiche di chi l’ha accusata di aver usato Photoshop. “Che cacchio di foto è? Sembri deforme!”; “Mi sa che stai usando troppo Photoshop!”; “Ma che c’è di bello nel photoshoppare le foto?”. Ma laha subito risposto: “Non ho mai usato Photoshop o roba simile. Questo è un selfie fatto con modalità ‘ritratto’. Prova anche te e dimmi se ti trovi bene”.“Occhi neri, assoluti e sinceri. Occhi amati e sognati, occhi desiderati. La bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. Occhi neri e distanti, calamita e diamanti; occhi belli e impazienti, due sparvieri vibranti che ti lasciano muto, tramortito, seduto e non riesci a capire perché”, la caption che ha scelto per accompagnare lo scatto. Commenti e complimenti, invece, per lo scatto che la mostra di spalle con ilb in vista. Su Instagram la 29enne fiorentina mette in mostra unda urlo e unB da far concorrenza a Belen Rodriguez, ma soprattutto fa spallucce agli haters che la giudicano per l’apparenza.