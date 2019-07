Chi è Guido Montanari | il signor no di Torino

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giorgia Baroncini Ambientalista convinto e No Tav, il 61enne vicesindaco è docente di Storia dell'architettura. Le sue parole sul Salone dell'auto hanno fatto infuriare la Appendino Dopo 5 anni il Salone dell'Auto lascia. E la decisione degli organizzatori ha fatto infuriare il sindaco del capoluogo piemontese Chiara Appendino. A mettere in fuga la manifestazione dalla città sono state le dichiarazioni del vicesindaco,, che insieme ad altri M5S aveva messo in discussione l'evento. "Fosse stato per me, il Salone dell'Auto al parco Valentino non ci sarebbe mai stato. Anzi, nell'ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Sono stato io a mandare i vigili per multare gli organizzatori", aveva affermato, vicesindaco con delega all'Urbanistica nelle giunta M5S. Parole che hanno innescato l'ira del primo cittadino che ...

