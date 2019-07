Casting per una fiction di Palomar per la RAI e il teaser di uno short film

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sono attualmente ancora in corso le selezioni, per la ricerca di comparse, per realizzare una importante serie televisiva prodotta daper la RAI e diretta da Michele Soavi. Le riprese sono già iniziate e si concluderanno entro la fine del prossimo mese di agosto. Sono inoltre aperti iper la ricerca di figure varie per la realizzazione deldi presentazione di un cortometraggio da girarsi a Lecce e dintorni. UnaPer realizzare una importantetelevisiva per la RAI diretta da Michele Soavi e di cui abbiamo già parlato più volte, sono state riaperte le selezioni per alcune necessità della produzione. In particolare, per questa serie televisiva prodotta dasi cercano, come comparse, uomini di origine tedesca e età compresa tra 18 e 74 anni. Le riprese della serie sono in corso da tempo e si concluderanno entro il prossimo mese di agosto. Gli ...

