Brindisi | cane abbandonato in aeroporto | denunciata la padrona

(Di venerdì 12 luglio 2019) Maria Girardi Rocky, un bell'esemplare di Jack Russell, è stato adottato da un ispettore di Polizia Anche le storie tristi, a volte, possono contemplare un finale lieto. Così come, quasi sempre, la gentilezza e la bontà d'animo vincono l'indifferenza e la crudeltà umana. Può considerarsi fortunato Rocky, un bell'esemplare di Jack Russell che, nella giornata di mercoledì 10 luglio, è statonell'didalla sua. La donna (di origini italiane) ritornava in Belgio dopo una vacanza trascorsa in Italia. Al momento dell'imbarco si è resa conto di non possedere il biglietto per quello che doveva definirsi il suo migliore amico. Senza alcun minimo scrupolo, ha pensato bene di lasciare il(legato con un guinzaglio a un palo) all'ingresso della zona partenze. Accanto a Rocky un trasportino e delle borse con all'interno tutti i suoi documenti. Il ...

OstuniNews : Torna in Belgio e abbandona il suo cane all’aeroporto di Brindisi: identificata e denunciata - Artudacamelot5 : RT @acotrozzi: ?????? SOLO ??????...ABBANDONATO in aperta campagna legato a un albero, zona Palmarini a Brindisi, è intervenuta la ASL sul posto… - vattelapesca83 : RT @acotrozzi: ?????? SOLO ??????...ABBANDONATO in aperta campagna legato a un albero, zona Palmarini a Brindisi, è intervenuta la ASL sul posto… -